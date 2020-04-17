Тарасова считает правильной отмену чемпионата мира

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает, что международный союз конькобежцев (ISU) не имел возможности перенести чемпионат мира 2020 года, поэтому его отмена является грамотным решением. Причиной такого решения является пандемия коронавируса.

— Его отменили, когда мы не поехали, а сейчас ISU просто собрался, чтобы принять постановление, — цитирует ТАСС Тарасову. — Чемпионат мира просто некуда было вставлять. По календарю после начинаются этапы Гран-при, к ним легче подготовиться. Это абсолютно грамотное решение, и я считаю, что ни один здравомыслящий человек не думает по-другому.