Тарасова считает Мишину и Галлямова одними из главных претендентов на олимпийское золото

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на «Гран-при Японии».

«С учениками Тамары Николаевны очень тяжело соревноваться. Тамара Николаевна про парное катание знает все. Может, даже больше, чем все. Мы не можем говорить о том, что они главные претенденты на олимпийское золото. У нас есть еще одна пара, тоже у Тамары Николаевны. Они одни из главных претендентов на олимпийское золото», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 13 ноября, Мишина и Галлямов набрали 227,28 балла по сумме короткой и произвольной программ на «Гран-при Японии» в Токио. Второе место заняла еще одна российская пара, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (213,27), на третьей строчке — японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).