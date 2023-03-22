Тарасова считает, что Жук и Свинин тяжело перенесут переход фигуристов Степановой и Букина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход Александры Степановой и Ивана Букина из группы Александра Свинина и Ирины Жук к Александру Жулину.

«С детства они у Жук и Свинина тренировались, что ж, так бывает, — цитирует ТАСС Тарасову. — Думаю, у них получится у Жулина. Жук и Свинину очень тяжело, новых учеников воспитают, я уверена, они очень хорошо работают. Благодарность им за то, что воспитали пару, которая имеет имя, это непросто, а Саше Жулину успехов».

Выступающие в танцах на льду Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) спортсмены заняли шестое место.