Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:06

Тарасова считает, что Загитова должна делать ледовое шоу за свои деньги

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова должна привлечь собственные средства для реализации ледового шоу «Алые паруса».

«Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и ее тоже бы посмотрела. У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила — я все делала за свои деньги — деньги, заработанные компанией. Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои. Главное, еще, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу. Спортсменка делала запрос на грант в размере 74,8 миллиона рублей.

Источник: ТАСС
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
Читайте также
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
Бывший боец UFC Мария Агапова снова осталась без дома
Фрэнсис Кагигао покинул «Галатасарай» ради «Спартака»
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасова: «Загитова еще маленькая девочка, в стране и так много ледовых шоу»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости