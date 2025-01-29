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Сегодня, 18:00

Тарасова считает, что все будут рады увидеть возвращение Валиевой

Владислав Маслов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что все будут счастливы увидеть возвращение на соревнования Камилы Валиевой.

«Я видела Камилу в шоу у Татьяны Навки, и она выглядела очень хорошо: прекрасно каталась, исполняла элементы, все прыгала на глазах у многотысячной публики. Мы все будем только рады и счастливы, если она вернется на соревновательный лед», — цитирует Тарасову ТАСС.

29 января 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив иск ВАДА о четырехлетнем наказании. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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