Тарасова считает, что все будут рады увидеть возвращение Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что все будут счастливы увидеть возвращение на соревнования Камилы Валиевой.

«Я видела Камилу в шоу у Татьяны Навки, и она выглядела очень хорошо: прекрасно каталась, исполняла элементы, все прыгала на глазах у многотысячной публики. Мы все будем только рады и счастливы, если она вернется на соревновательный лед», — цитирует Тарасову ТАСС.

29 января 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив иск ВАДА о четырехлетнем наказании. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.