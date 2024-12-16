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Тарасова: «Мы достаточно пробыли в изоляции. Уверена, в следующем году нас вернут»

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что уверена в возвращении российских фигуристов на международную арену в следующем году.

«Что касается допуска фигуристов, то нас пока никуда не приглашали. Но, думаю, в следующем году возвращение состоится. Даже уверена. На чем основывается уверенность? Уже достаточно мы пробыли в изоляции. А отстранили нас ни за что, ни про что», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».

В сентябре Cовет Международного союза конькобежцев (ISU) не стал отменять отстранение российских спортсменов на предстоящий сезон.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Татьяна Тарасова
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