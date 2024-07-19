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Тарасова считает, что в ближайшее время фигуристы не будут выполнять пятерные прыжки

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что фигуристы в ближайшее время не будут выполнять пятерные прыжки, так как для этого нужны новые ботинки и коньки.

«В ближайшие годы никто пятерные прыжки прыгать не будет, я так думаю, хотя бы четверные прыгнуть. Для этого нужны новые ботинки и коньки, это будет не скоро. Нужен человек, который очень хорошо прыгает», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании. Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов. До этого пятерные прыжки не имели базовой стоимости.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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