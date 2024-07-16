Тарасова оценила перспективы фигуристки Самоделкиной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что у фигуристки Софьи Самоделкиной есть перспективы в сборной Казахстана.

В мае 2024 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России разрешил переход спортсменки в сборную Казахстана. Во вторник 17-летняя Самоделкина дебютировала на чемпионате Казахстана с короткой программой. В короткой программе фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип и упала с тройного лутца.

«Проделанную работу в межсезонье в прокате видно. Есть ли у нее перспективы в Казахстане? По-моему, это очевидно, конечно, есть. Но меня больше волнуют девочки, которые выступают за нашу страну», — цитирует Тарасову ТАСС.

17-летняя Самоделкина в сентябре 2021 года стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при.