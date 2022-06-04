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Сегодня, 11:51

Тарасова считает, что у Алины Загитовой получится стать хорошим тренером

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что у фигуристки Алины Загитовой хорошие данные, чтобы начать тренерскую карьеру

«Алина — талантливая девочка. Как развивать свою профессиональную деятельность, она сама определит. Вижу ли я ее тренером? Вижу. Алина способна преуспеть в этом направлении, если серьезно возьмется за дело.

У нее за плечами опыт работы с настоящими профессионалами своего дела, помогут. Загитова может пойти по стопам Тутберидзе. Думаю, из нее получится хороший тренер», — цитирует Тарасову Sport24.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-06-04-tarasova-zagitova-mozhet-poyti-po-stopam-tutberidze-iz-neye-poluchitsya-khoroshiy-trener
Фигурное катание
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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