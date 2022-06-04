Тарасова считает, что у Алины Загитовой получится стать хорошим тренером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что у фигуристки Алины Загитовой хорошие данные, чтобы начать тренерскую карьеру

«Алина — талантливая девочка. Как развивать свою профессиональную деятельность, она сама определит. Вижу ли я ее тренером? Вижу. Алина способна преуспеть в этом направлении, если серьезно возьмется за дело.

У нее за плечами опыт работы с настоящими профессионалами своего дела, помогут. Загитова может пойти по стопам Тутберидзе. Думаю, из нее получится хороший тренер», — цитирует Тарасову Sport24.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.