Тарасова считает, что Туктамышева не вернется в большой спорт

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы на возвращение в профессиональный спорт Елизаветы Туктамышевой.

«Мне кажется, что Лиза не вернется. Она каталась дольше всех и сделала себе имя. Никто у нас не катался так долго и успешно, как Туктамышева. Чем Туктамышева уникальна? Лиза не всегда была на высоте, этим она и уникальна. Она все равно оставалась кататься и возвращала свое имя в ведущие спортсменки года», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. Она объявила о приостановке карьеры в октябре прошлого года.