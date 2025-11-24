Тарасова считает, что Туктамышева может стать хорошим тренером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» решение Елизаветы Туктамышевой объявить о завершении карьеры.

28-летняя фигуристка сообщила об этом в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

«У Лизы сложилась стопроцентная карьера! Добилась ли она всего, чего могла? Добилась того, чего добилась. А карьеру она завершила уже несколько месяцев назад. Все это время она помогает Алексею Николаевичу в тренировках с его спортсменами. Я была бы рада, если бы Елизавета стала тренером, потому что она много каталась и многое знает. Она хорошо понимает этот вид спорта, могла бы тренировать. У нас настоящих хороших тренеров очень мало, они редко появляются», — сказала Тарасова «СЭ».

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером турнира 2021 года, победительницей чемпионата Европы-2015, бронзовым призером европейского первенства-2013. Также спортсменка выигрывала чемпионат России в 2013-м, трижды становилась серебряным (2009, 2015, 2023) и дважды — бронзовым (2010, 2011) призером чемпионата страны.