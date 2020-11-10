Тарасова считает, что Трусова скоро побьет мировой рекорд
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказала мнение, что Александра Трусова скоро официально побьет мировой рекорд.
«Все катались нечисто, но Саша сделала три четверных и не сделала только один — третий, — цитируют Тарасову «РИА Новости». — Зато четвертый она исполнила во второй половине программы с блеском и в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Трусова — герой. Она заслуженно получила баллы выше, чем мировой рекорд, пусть он и неофициальный. Значит, будет официальным в скором времени.
Ей надо в программе чуть передохнуть перед заходом на третий четверной. Ведь мужчины далеко не все вставляют столько четверных подряд в программу. Есть над чем работать, одно из вращений было оценено на третий уровень, но это ее ошибка — она не досчиталась оборота. В целом, это было очень хорошее выступление. Очень».
Трусова стала победительницей этапа Кубка России в Казани. Она набрала 248,63 балла. У Алены Косторной — 226,31 балла, у Майи Хромых — 212,72.
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