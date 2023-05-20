Тарасова считает, что свадьба Косторной и Куницы может сказаться на карьере фигуристов
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» новость о помолвке фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы.
«Это их вопрос, когда им расписываться. Их замужество может повлиять на карьеру по-всякому», — сказала Тарасова «СЭ».
Ранее пара рассказала о подробностях помолвки.
Куница и Косторная занимаются в группе тренера Сергея Рослякова, в следующем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.
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