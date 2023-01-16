Тарасова считает, что смена гражданства российскими спортсменами может стать массовым явлением

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» информацию о возможной смене гражданства россиянами Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

«Я не принимаю решения. У спортсменов есть родители, они сами решат. Я считаю, что решение будет обдумано ими. Может ли это явление стать массовым? На мой взгляд, может быть, если нас будут еще держать на голодном пойке и не допускать к международным соревнованиям», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее РИА «Новости» сообщили, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем дуэт может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.