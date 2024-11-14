Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

14 ноября, 23:14

Тарасова считает, что российские фигуристы могли бы выигрывать медали в случае допуска к турнирам ISU

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы занимали бы призовые места в случае допуска до международных турниров.

В сентябре совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях ISU с марта 2022 года

«В этом сезоне мальчишки просто радуют, настоящие молодцы. И катанием, и прыжками, и программами в целом. Думаю, если бы были допущены до международных турниров, в призах были бы. Они там знают, кого не пускают. Не каких-то слабых спортсменов, а настоящих хороших конкурентов из России», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Читайте также
Треть выехавших из Мариуполя на Украину беженцев вернулась в город
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Бруней привез лишь шесть футболистов основы, самый богатый игрок мира отказался лететь, букмекеры ждут двузначный счет. Что происходит в сборной России
Программа «Время героев» объявила о старте набора на второй поток
«Кержаков и Дзюба пусть свой спор один на один решат». Карпин — перед матчем с Брунеем
Капризова назвали в числе кандидатов на «Харт Трофи»
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведева проведет автограф-сессию на «ЦСКА Арене»

Тарасова считает, что без элементов ультра-си нельзя выигрывать титулы

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости