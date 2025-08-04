Фигурное катание
4 августа, 21:20

Тарасова: «Российские фигуристы и хоккеисты триумфально вернутся на международные турниры. Футболисты? Нет»

Руслан Минаев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Наши пловцы — гордость страны. Настолько успешно выступить на чемпионате мира в условиях такого давления со стороны — дорогого стоит. Настоящие профессионалы! Есть еще виды спорта, в которых наше возвращение будет успешным. Уверена, что российские фигуристы и хоккеисты тоже вернутся триумфально. Футболисты? Нет. Этому неоткуда взяться», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Россияне заняли четвертое место в&nbsp;медальном зачете&nbsp;ЧМ по&nbsp;водным видам спорта 2025.Успеть до Олимпиады. Над чем нам надо работать после водного чемпионата мира?

Россияне на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевали 18 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Источник: РБ Спорт
Татьяна Тарасова
  • оппонент

    Странный восторг тёти Тани и прочих горлопанов. Спортсмены приняли нейтральный статус, т.е просто открестились от СВО, показав, что спорт для них важнее государственной внешней политики или если хотите амбиций руководителей страны.

    05.08.2025

  • Фирсыч

    Тарасова та ещё прогнозистка. Помню говорила, после отстранения, что без нас фигурное катание погибнет. Через полгода нас будут умалять вернуться.

    05.08.2025

