Тарасова: «Российские фигуристы и хоккеисты триумфально вернутся на международные турниры. Футболисты? Нет»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Наши пловцы — гордость страны. Настолько успешно выступить на чемпионате мира в условиях такого давления со стороны — дорогого стоит. Настоящие профессионалы! Есть еще виды спорта, в которых наше возвращение будет успешным. Уверена, что российские фигуристы и хоккеисты тоже вернутся триумфально. Футболисты? Нет. Этому неоткуда взяться», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Россияне на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевали 18 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.