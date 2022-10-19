Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:04

Тарасова: «Я заметила прогресс Загитовой в качестве ведущей»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о прогрессе российской фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей.

«Не знаю, почему Губерниев высказывается о ней. Спросите у него. Она стала вести лучше. Я заметила ее прогресс в качестве ведущей, она стала вести себя посвободнее», — цитирует Legalbet Тарасову.

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании, также она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

В новом сезоне она ведет передачу вместе с другой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию — Анной Щербаковой.

Источник: https://legalbet.ru/news/tarasova-ya-zametila-progress-u-zagitovoj-v-kachestve/
Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби
На русском форварде ставили крест, но он продолжает забивать в НХЛ: несгибаемый характер
Немцы посоветовали Бербок отправиться на фронт после жесткого заявления о России
Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Телеведущая Алла Михеева рассказала о дружбе с Камилой Валиевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости