Тарасова считает, что о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии говорить преждевременно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что переход российского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Грузии еще не состоялся, о чем говорит отсутствие соответствующего запроса от фигуристов.

«Они еще ждут, а вы уже пишете. Если бы они хотели перейти, то они бы спросили. Но раз они не спрашивают, то можно только предполагать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

5 июня стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.