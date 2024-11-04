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Тарасова считает, что фигурист Дикиджи рожден стать большим чемпионом

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением, что фигурист Владислав Дикиджи, ставший победителем этапа российской серии «Гран-при в Казани», рожден, чтобы стать большим чемпионом.

«Дикиджи порадовал, удивил, восхитил. Почти все мальчики катались очень хорошо, но больше всех понравился Владислав. У него профессиональный тренер, он был одним из любимых моих одиночников. Очень рада их прекрасному союзу. Конечно, этот мальчик просто рожден для того, чтобы стать большим чемпионом», — цитирует Тарасову ТАСС.

Дикиджи получил в Казани 288,32 балла. Воспитанник Олега Татаурова заработал 101,45 балла за короткую программу и 186,87 балла — за произвольную. Во время проката фигурист выполнил четыре четверных прыжка: лутц, флип, сальхов в каскаде с тройным тулупом и в каскаде с ойлером и тройным сальховом.

Источник: ТАСС
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