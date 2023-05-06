Тарасова считает, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции в группе Москвиной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход чемпионов России в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе. Ранее они тренировалась у Тамары Москвиной.

«Я думаю, что они не выдержали конкуренции, поэтому и ушли. Тамара Николаевна работает на очень высоком уровне. Мне кажется, что к ним она обратила правильное внимание в вопросе технического мастерства. У Тутберидзе хорошая компания, там работает Алексей Тихонов, Максим Траньков. Ушли и ушли, будем смотреть, как пойдет дело», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.