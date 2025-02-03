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Сегодня, 13:33

Тарасова резко высказалась о людях, распространивших информацию о ее госпитализации

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что появившиеся в СМИ сообщения об обостривших у нее проблемах с сердцем не соответствуют действительности.

«Какие-то придурки пишут о моем самочувствии. Никто не звонил, ничего не спрашивал», — сообщила Тарасова РИА Новости.

Тарасова добавила, что нормально себя чувствует и не понимает, как такое можно писать.

Ранее появилась информация о том, что Тарасова вызывала скорую помощь из-за болей в сердце. Врачи стабилизировали состояние тренера на месте и предложили ей госпитализацию, но Тарасова отказалась.

Среди учеников 77-летней Тарасовой были олимпийские чемпионы Роднина и Зайцев, Моисеева и Миненков, Бестемьянова и Букин, Кулик, Ягудин, Климова и Пономаренко, Грищук и Платов, Гордеева и Гриньков.

Источник: РИА Новости
Татьяна Тарасова
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