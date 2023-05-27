Тарасова резко ответила Терюшкову, который назвал ее бизнес-тренером: «Пусть сидит и не чирикает!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова депутата Романа Терюшкова, который раскритиковал тренера за поддержку выступлений спортсменов на международных соревнованиях.

«Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал. Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своем месте и не чирикает! Результаты нашего труда известны на весь мир. Наши многократные победы украшают нашу родину!», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Терюшков назвал Тарасову и Александра Жулина «бизнес-тренерами» и заявил, что России не нужны такие специалисты.