Тарасова рассказала, за кем из фигуристов будет следить на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, за кем из фигуристов будет внимательно следить на чемпионате России по прыжкам.

«Прыжковый турнир — очень интересный! Положительно отношусь к этому! Я за всеми фигуристами буду следить. Их не так много, чтобы за кем-то не следить», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» Тарасова восхитилась желанием российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной прыжок.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.