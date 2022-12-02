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Сегодня, 14:12

Тарасова рассказала, за кем из фигуристов будет следить на чемпионате России по прыжкам

Артем Бухаев
Корреспондент
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Фигурное катание.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, за кем из фигуристов будет внимательно следить на чемпионате России по прыжкам.

«Прыжковый турнир — очень интересный! Положительно отношусь к этому! Я за всеми фигуристами буду следить. Их не так много, чтобы за кем-то не следить», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» Тарасова восхитилась желанием российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной прыжок.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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