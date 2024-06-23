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Сегодня, 13:08

Тарасова рассказала, почему у нее нет своего центра: «Я не в тренде»

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о перспективах построить ледовый дворец, который будет носить ее имя.

— Скоро достроится школа имени Алины Загитовой. Сможем ли мы когда-нибудь увидеть дворец в вашу честь?

— Думаю, что нет. Сама бы хотела увидеть, но не придется. Нет. Я у них не в тренде: нет ни центра, ни школы. Я это исправлять не буду. Насчет обиды даже спрашивать не надо. Они не хотят, значит, не сделают, — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что Загитова в школе будет выполнять роль генерального менеджера. Уже сейчас она занимается подбором тренерского состава. Кроме того, одаренные фигуристы смогут заниматься в школе Алины на льготной основе или бесплатно. Проект планируется реализовать в 2024-м году.

Фигурное катание
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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