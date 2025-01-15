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Сегодня, 15:55

Тарасова рассказала о том, что хочет поехать на ЧР по прыжкам

Камила Абдурахманова
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что планирует посетить чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствует из-за болезни.

«Я планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела. Буду ли комментировать турнир или нет, не знаю», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

В Санкт-Петербурге 18-19 января пройдет чемпионат России по прыжкам. В первый день запланированы личные соревнования среди одиночников и пар, во второй — командные состязания.

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступят в роли группы поддержки для сборных Москвы и Санкт-Петербурга на командном турнире.

Источник: РИА Новости
Татьяна Тарасова
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