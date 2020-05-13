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Тарасова рассказала, на что потратила бы миллион долларов

11:45
Татьяна Тарасова. Фото Александр Вильф
Татьяна Тарасова. Фото Александр Вильф
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала, на что потратила бы миллион долларов.

— Каток построила бы, но, наверное, он стоит дороже миллиона долларов. При этом мне не нужны трибуны. Мне нужна площадка, раздевалки, медицинский угол, медицинская комната, — цитирует РБК Тарасову.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5eb24e1f9a794746a861cf5d?ruid=uUjlA15wbwRvr78bAxbqAg==

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