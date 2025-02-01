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Сегодня, 17:44

Тарасова рассказала, что ей нравится подход к работе Плющенко в качестве тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ей нравится, как работает Евгений Плющенко в качестве тренера.

«Очень хорошая у Жени группа. Тренировка очень активная, все катают программы, прыгают. Мне понравилось, как он работает, — цитирует Тарасову ТАСС. — Все дети хорошие. Дети с ним очень хорошо ладят, а он — с ними. Это очень радостно, потому что не все наши олимпийские чемпионы переходят в тренерскую деятельность, это редкость».

Источник: ТАСС
Евгений Плющенко
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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