Тарасова рассказала, чего желает спортсменам на ЧМ в Швеции

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию в Швеции.

«Мы все ждали чемпионат мира. Мне бы хотелось пожелать всем нашим мальчикам и девочкам из нашей прекрасной сборной здоровья. Главное — без травм! И чтобы они все сделали по максимуму», — сказала Тарасова «СЭ».

Мировое первенство пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

(Владислав Флегонтов)

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