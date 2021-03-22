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Тарасова рассказала, чего желает спортсменам на ЧМ в Швеции

12:16
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию в Швеции.

«Мы все ждали чемпионат мира. Мне бы хотелось пожелать всем нашим мальчикам и девочкам из нашей прекрасной сборной здоровья. Главное — без травм! И чтобы они все сделали по максимуму», — сказала Тарасова «СЭ».

Мировое первенство пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

(Владислав Флегонтов)

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