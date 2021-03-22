Тарасова рассказала, чего желает спортсменам на ЧМ в Швеции
12:16
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию в Швеции.
«Мы все ждали чемпионат мира. Мне бы хотелось пожелать всем нашим мальчикам и девочкам из нашей прекрасной сборной здоровья. Главное — без травм! И чтобы они все сделали по максимуму», — сказала Тарасова «СЭ».
Мировое первенство пройдет 22-28 марта в Стокгольме.
(Владислав Флегонтов)
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