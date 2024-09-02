Тарасова выступила против суда Парсеговой и «Ангелов Плющенко»: «Надо уметь договариваться»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала судебный процесс между мамой спортсменки Арины Парсеговой и академией «Ангелы Плющенко»

«Я не судья и не адвокат, и не знаю всех тонкостей. Вообще это у нас, по-моему, был первый в России суд в фигурном катании. Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому — не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери фигуристки Арины Парсеговой Натальи. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.