16 июля 2025, 15:07

Тарасова раскритиковала назначение Худайбердиевой в юниорскую сборную России: «Это безобразие»

Сергей Ярошенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала назначение Елизаветы Худайбердиевой старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию.

«У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Это Елизавета Худайбердиева. Ни имени, ни профессии, ни больших, настоящих результатов. У нее нет многолетней работы. Пусть идет с детьми работает, а там будет видно. Я категорически отношусь к этому вопросу», — цитирует Тарасову Sport24.

22-летняя Худайбердиева, которая выступала в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным, объявила о завершении карьеры в апреле. Худайбердиева и Базин являются чемпионами России 2023 года. Также на их счету два серебра и бронза первенства страны.

Источник: Sport24
  • rizo

    Пошел старческий маразм, при всем моем уважении. Лучше бы ограничилась совместной с "илюшей" рекламой средств от радикулита.:whale:

    16.07.2025

  • Фирсыч

    Почему? Мауриньо вон сколько титулов выиграл! Слуцкий, Мусаев чемпионаты выигрывали. Хорошо, Жулин был сильным фигуристом? Виннер была великой гимнасткой? А Тутуберидзе? Да сама Тарасова много чо выиграла, будучи фигуристкой?

    16.07.2025

  • Пень Джаб.UA*

    купила

    16.07.2025

  • Gordon

    Права.

    16.07.2025

  • оппонент

    Тётя Таня не заметила назначения Лизы Туктамышевой главным тренером Петрограда, не заметила как Антоша тянет кого только можно под флаги-эгиды Петрограда. А тут раскудахталась. Когда сама в 19 лет стала тренировать ведущих фигуристов, наверное тоже забыла.

    16.07.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Импортозамещение не нравится?

    16.07.2025

