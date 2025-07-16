Тарасова раскритиковала назначение Худайбердиевой в юниорскую сборную России: «Это безобразие»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала назначение Елизаветы Худайбердиевой старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию.

«У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Это Елизавета Худайбердиева. Ни имени, ни профессии, ни больших, настоящих результатов. У нее нет многолетней работы. Пусть идет с детьми работает, а там будет видно. Я категорически отношусь к этому вопросу», — цитирует Тарасову Sport24.

22-летняя Худайбердиева, которая выступала в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным, объявила о завершении карьеры в апреле. Худайбердиева и Базин являются чемпионами России 2023 года. Также на их счету два серебра и бронза первенства страны.