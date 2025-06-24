Тарасова рада, что фигуристы Степанова и Букин решили продолжить карьеру

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина продолжить карьеру.

Ранее тренер танцевального дуэта Александр Жулин заявил, что спортсмены после недопуска на Олимпийские игры приняли решение не сдаваться и уже вернулись на лед для подготовки к новому сезону.

«Очень приятная новость, потому что это настоящие профессионалы, наша ведущая пара, и им еще многое предстоит сделать, меняться с новыми программами, показать нам что-то новое. Они возглавляют наши танцы, и я очень рада за них и за нас, потому что мы их еще увидим», — цитирует Тарасову ТАСС.

13 мая ISU отказал российским парам и танцевальным дуэтам в нейтральном статусе для участия в отборочном турнире Олимпиады-2026, который пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года.