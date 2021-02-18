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Тарасова прокомментировала неучастие Трусовой и Щербаковой в финале Кубка России

12:06
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова не выступят в финале Кубка России из-за насыщенного календаря.

Трусова и Щербакова не были включены в предварительный состав участниц турнира, который пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве.

«Их невключение вполне объяснимо. Они много выступали в этом году, и им дали возможность отдохнуть», — цитирует ТАСС Тарасову. — Если посмотреть на состав, видно, что нет и [Александры] Степановой с [Иваном] Букиным, у которых тоже сезон получился насыщенным. Посмотрим в их отсутствие на выступление [Виктории] Синициной и [Никиты] Кацалапова".

Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10729387

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