Тарасова: «Павлюченко и Ходыкин были очень интересной акробатической парой»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин больше не будут выступать вместе.

«Очень жаль, что распалась такая пара. Мне она запомнилась уникальной девочкой. Они были очень интересной акробатической парой», — цитирует ТАСС Тарасову.

20-летняя Павлюченко и 23-летний Ходыкин выступали вместе с сезона-2017/18. Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).