Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «РИА Новости» оценила перспективы россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой? в новом сезоне.

— Сейчас много говорят о том, что Алина Загитова, не имеющая в своем арсенале ни тройного акселя, ни четверного прыжка, может попасть в положение человека, для которого станет проблематичным отобраться в сборную, конкурируя со спортсменками своей же группы.

— Я так не считаю. Потому что уровень мастерства, катания, интерпретации программ не позволят Алине по второй оценке уйти низко.

— То же самое, вероятно, можно сказать и о Евгении Медведевой? Ведь в части катания она ничем Загитовой не проигрывает?

— Не проигрывает. Не знаю, выучит ли она лутц-ритбергер, но это не слишком принципиально: она делает сальхов-ритбергер, и делает его очень хорошо. Жаль, что не прыгнула на Олимпийских играх.

— Она, насколько мне известно, хотела.

— Да, я об этом тоже знаю. Но подчинилась тому, что ей было написано. Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный. Плюс позвоночник еще был сильно не в порядке, между нами говоря. Такая ерунда, да?

Сейчас я вижу, что Медведева стала еще лучше скользить. Я видела, как она работает с Брайаном Орсером, как работала одна, когда приезжала в Москву. Но с самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Каждый показательный номер должен что-то в тебе открывать. Должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов.