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Тарасова — про Синицину и Кацалапова: «Такой сумасшедший темп! Они живут в этой музыке»

12:37

Тренер Татьяна Тарасова оценила выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Китае. За выступление они получили 85,39 балла и заняли первое место.

— Браво! У них есть свобода при исполнении этого технического танца, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. - Как они растворяются в музыке, как они передают образ двух влюбленных людей, которые попали под теплый и ласковый дождь.

Такой сумасшедший темп! Они живут в этой музыке, открыты небу, солнцу, открыты любви.

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