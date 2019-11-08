Тренер Татьяна Тарасова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Китае. Спортсменка показала четвертый результат в короткой программе (65,57). Она упала на тройном акселе и сдвоила двойной тулуп в каскаде с тройным флипом.

— Очень жаль, это совершенно ни к чему — она борется за попадание в », — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — И такая случилась штука... Разбирать не хочется — у нее профессор. Мне кажется, что она набрала большую скорость, чем обычно, зашла не под тем углом.

Я одного не понимаю. Она сделала флип-двойной тулуп, но она делает лутц шикарный. И тулуп шикарный. Если они говорят об усложнении контента, то нужно во вторую половину ставить лутц-тулуп, которые она прыгает день и ночь. У нее лучший лутц на свете.