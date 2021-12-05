Легендарный российский тренер Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, жалела ли когда-нибудь о том, что поставила карьеру выше материнства.

— У вас есть какая-нибудь заначка?

— Добиваешь, чтобы ко мне пришли! Лер, ну как без этого! У меня был Вова. Мы жили большой, широкой семьей. Конечно, что-то есть. Это не значит, что я могу купить самолет или виллу в Италии, но здесь дожить... У меня нет детей, но у меня есть любимый племянник. Я как могу, ему помогаю и его детям.

— Вы никогда не жалели, что поставили карьеру выше материнства?

— Мне было некогда, я была увлечена очень работой. Жалею ли я об этом? Да, жалею.

— Вы бы хотели себе такого сына, как Алексей Ягудин?

— Ну, такого, не такого, другого... Любого. Я бы хотела девочку. С девочками повеселее — банты веселее завязывать.

— Что бы хотели изменить в вашей жизни?

— Почти ничего. Я бы хотела взять педагога по языку. Не хватает того, что я знаю.

— Это единственное?

— Пожалуй, да