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Сегодня, 15:09

Тарасова призвала наказать отца, избившего судью по фигурному катанию в Екатеринбурге

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что отцу трех фигуристок Адонису Мироеву придется отвечать по закону за избиение судьи региональных соревнований по фигурному катанию в Екатеринбурге Михаила Слободчикова.

«Такого вообще никогда не было, это первый случай. Вот девочке «хорошее» будущее сделал папаша, такое проявление агрессии. Кто знает родителей, чьих детей мы тренируем, — на тысячу попадается один придурок. Взял и покалечил парня, придется отвечать по закону. Я уверена, суд решит, что с ним делать. Не понимаю, как можно было отпустить сразу человека, который нанес тяжелые увечья судье при исполнении», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Судья Слободчиков попал в больницу после того, как отец одной из участниц турнира нанес ему удар по голове. После этого пострадавшего увезла бригада скорой помощи. Сейчас Слободчиков уже обратился в полицию с заявлением.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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