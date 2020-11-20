Тарасова отреагировала на снятие Щербаковой: «Здоровья ей и всем, кто болеет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о снятии Анны Щербаковой с московского этапа «Гран-при».

— Аня — двукратная чемпионка России, — сказала Тарасова «СЭ». — Здоровья ей и всем, кто болеет. (Сергей Федоров)

Призер чемпионата Европы, чемпионка России Анна Щербакова снялась с московского этапа «Гран-при» из-за пневмонии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.