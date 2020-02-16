Тарасова пожелала удачи завершившей карьеру Поповой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова пожелала удачи фигуристке Бетине Поповой, которая объявила о завершении карьеры. Спортсменка выступала в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым.

— Хорошей и творческой работы тебе, Бетина! Удачи! И любви! Ждем умопомрачительных программм. Люблю! — написала Тарасова в своем Instagram.

Попова недавно защитила диплом в ГИТИСе по специальности «балетмейстер-постановщик» и теперь планирует работать хореографом.

Фигуристка выступала с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призером первенства России по фигурному среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призер финала юниорской серии «Гран-при» 2014/2015. С Мозговым она становилась серебряным призером Финала Кубка России (2017,2019) и завоевывала золото на Универсиаде-2019 в Красноярске.