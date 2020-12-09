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Тарасова пожелала Медведевой осуществить мечту

15:59
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова пожелала двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой разобраться с проблемами со здоровьем и вернуться на лед.

— Я желаю Жене здоровья, чтобы он сумела осуществить свои мечты, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — А мечтает она о том, чтобы кататься.

Ранее стало известно, что 21-летняя спортсменка пропустит чемпионат России, который пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. Медведева сообщила, что вынуждена пропустить соревнования из-за проблем со здоровьем и назвала нынешний сезон самым сложным в карьере.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10211811

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