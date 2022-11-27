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Сегодня, 15:03

Тарасова пожелала Кондратюку поскорее вылечить травму

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Марк Кондратюк проходит реабилитацию после травмы.

«Будет ли потерей, если Марк не примет участие в чемпионате России? Я не знаю, его могут не отправить. Правда, мы никуда не едем в этом году, поэтому какая тут может быть потеря? Жаль, что мы не участвуем в других соревнованиях, но я желаю Марку вылечить травму в ближайшие сроки», — сказала Тарасова «СЭ».

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк выступал на этапе «Гран-при России» в Самаре с болями в спине.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова
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