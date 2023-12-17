Тарасова пожелала Авербуху прожить следующие 50 лет не хуже, чем первые

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поздравила чемпиона мира-2002 в танцах на льду Илью Авербуха с 50-летием, которое он отметит 18 декабря.

«Желаю ему прожить следующие 50 лет не хуже, чем первые. У него прекрасный театр. Собственный вклад в фигурное катание он не внес, а все еще вносит», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

17 декабря в Москве проходит гала-концерт в честь 50-летия Ильи Авербуха.