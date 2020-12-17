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Тарасова поздравила Туктамышеву и Даниеляна с днем рождения

13:05
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в инстаграме поздравила известных личностей с днем рождения. Среди них оказалась российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которой сегодня, 17 декабря, исполнилось 24 года.

«Сегодня удивительный день — сразу несколько прекрасных тренеров и спортсменов отмечают День рождения! Николай Морозов, Шома Уно, Евгения Тарасова, Лиза Туктамышева, Артур Даниелян, Елена Александровна, не знаю помнят ли эту красивую фигуристку. Всем наилучшие поздравления! Здоровья- здоровья!» — написала Тарасова.

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