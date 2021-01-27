Тарасова поздравила Транькова и Волосожар

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийские чемпионы Траньков и Волосожар ждут второго ребенка.

— Прекрасная новость! Дети рождаются от любви. Приятно смотреть на нашу пару, которая очень любит детей.

Напомним, сегодня через Instagram об этом сообщила Волосожар. По словам Транькова мальчик должен родиться весной или в начале лета.

Пара объявила о завершении спортивной карьеры в 2018 году. У них уже есть дочь Анжелика, которая родилась в 2017 году.

(Владимир Пушкарев)