Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова поздравила Плющенко после успешного выступления его учеников на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

15:10
Теги:

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поздравила Евгения Плющенко после успешного выступления его подопечным на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице.

«Хочется очень сильно поздравить Плющенко. И мальчик, и девочка произвели очень сильное впечатление: они грамотно, хорошо и интересно катались, прыгали прекрасно. Они по праву стали первыми», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ученицы академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина и Софья Муравьева заняли первое и второе место соответственно. Еще один подопечный Плющенко Кирилл Сарновский выиграл в соревновании у мужчин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12306481

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Россияне — вне топ-3 на Паралимпиаде. Надо ли огорчаться?
Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Паралимпиада-2021: итоговый медальный зачет Игр в Токио
Тошнотная. Первая победа Карпина в сборной России
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд