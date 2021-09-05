Тарасова поздравила Плющенко после успешного выступления его учеников на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице
15:10
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поздравила Евгения Плющенко после успешного выступления его подопечным на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице.
«Хочется очень сильно поздравить Плющенко. И мальчик, и девочка произвели очень сильное впечатление: они грамотно, хорошо и интересно катались, прыгали прекрасно. Они по праву стали первыми», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Ученицы академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина и Софья Муравьева заняли первое и второе место соответственно. Еще один подопечный Плющенко Кирилл Сарновский выиграл в соревновании у мужчин.
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