Тарасова поздравила Плющенко после успешного выступления его учеников на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поздравила Евгения Плющенко после успешного выступления его подопечным на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице.

«Хочется очень сильно поздравить Плющенко. И мальчик, и девочка произвели очень сильное впечатление: они грамотно, хорошо и интересно катались, прыгали прекрасно. Они по праву стали первыми», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ученицы академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина и Софья Муравьева заняли первое и второе место соответственно. Еще один подопечный Плющенко Кирилл Сарновский выиграл в соревновании у мужчин.