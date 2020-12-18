Тарасова поздравила Авербуха с днем рождения

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поздравила серебряного призера Олимпийских игр, хореографа и продюсера Илью Авербуха с днем рождения.

Сегодня Авербуху исполнилось 47 лет.

- Илюша, дорогой, поздравляю тебя! Желаю долгого, яркого и интересного творчества. Всегда рядом!" - написала Тарасова в Instagram.

Напомним, Тарасова является членом жюри в телепроекте «Ледниковый период». Авербух — хореограф и продюсер этого шоу.