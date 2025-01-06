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Сегодня, 03:30

Тарасова посетит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что посетит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Обязательно поеду на турнир. Жду ярких выступлений. Мне кажется, это очень интересный формат. Придуманный нами, нигде этого нет. Не будет прошлогодней чемпионки Базелюк? Ну и что? Ничего страшного, выступит по юниорам», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Турнир пройдет 18 и 19 января в Санкт-Петербурге.

Источник: ВсеПроСпорт
Татьяна Тарасова
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