Тарасова посетит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что посетит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Обязательно поеду на турнир. Жду ярких выступлений. Мне кажется, это очень интересный формат. Придуманный нами, нигде этого нет. Не будет прошлогодней чемпионки Базелюк? Ну и что? Ничего страшного, выступит по юниорам», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Турнир пройдет 18 и 19 января в Санкт-Петербурге.