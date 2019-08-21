Тарасова посетила тренировку Самарина и Сотсковой. Фото

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своем Instagram поделилась фотографиями с тренировок фигуристов в ЦСКА, в том числе действующего вице-чемпиона Европы Александра Самарина и вице-чемпиона мира среди юниоров-2018 Артура Даниеляна.

— Тренировка в ЦСКА. Группа Светланы Соколовской, а точнее Саша и Маша, — подписала Тарасова одну из фотографий.

Самарин и Мария Сотскова представят новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.