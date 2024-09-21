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Сегодня, 18:45

Тарасова поделилась мнением о результатах Самоделкиной

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о результатах бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной после смены спортивного гражданства на казахстанское.

«К Самоделкиной кто как относился, тот так и будет. Она больше не наша спортсменка — кто-то может в этом сомневаться? Мало ли, что было раньше. Сейчас она не наша.
Результаты Самоделкиной лично мне неинтересны. Не знаю, был ли ей смысл уходить, если она даже на пьедестал не попала. Это было ее решение. Каждый человек в своей жизни делает то, что хочет», — сказала Тарасова Sport24.

Спортсменка заняла четвертое место на прошедшем в турецкой Анкаре этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2024/25.

Источник: Sport24
Софья Самоделкина
Татьяна Тарасова
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